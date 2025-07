Daniel Evans ignora Novak Djokovic | Non guarderò la sua partita ho altre cose da fare

Oggi preferisco concentrarmi su altro e ignorare Novak Djokovic, che domani affronterà Daniel Evans nel secondo turno di Wimbledon. Il britannico, con una prestazione convincente contro Jay Clarke, si prepara a mettere alla prova il campione serbo. Mentre Djokovic ha sudato nelle prime partite, Evans si presenta determinato a sorprendere. La sfida promette emozioni e colpi di scena: non vedo l’ora di scoprire come si svolgerà!

Sarà Daniel Evans domani l'avversario che Novak Djokovic affronterà nel secondo turno di Wimbledon. Il britannico, wild card, ha sfruttato al meglio l'opportunità del sorteggio, che l'ha visto confrontarsi con il connazionale Jay Clarke (wild card) e imporsi con il punteggio di 6-1 7-5 6-2. Nole, dal canto suo, è stato costretto a faticare un po' di più nella sua prima uscita nei Championships, considerata l'ottima prestazione del francese Alexandre Muller. L'asso serbo l'ha spuntata col punteggio di 6-1 6-7 (7) 6-2 6-2 in 3 ore e 21 minuti di gioco, mettendo in mostra un'ottima condizione fisica.

La seconda giornata a Wimbledon si conclude con la vittoria in 4 set (6-1 6-7 6-2 6-2) di Novak Djokovic su Alexandre Müller! Il serbo, che si conferma imbattuto nei round iniziali in questo torneo (20-0), affronterà Daniel Evans nel prossimo turno. Vai su X

Il 7 volte campione di #Wimbledon Novak Djokovic 7-supera il primo turno battendo Alexandre Muller per 6-1 6-7 6-2 6-2 in 3 ore e 20 minuti Sfiderà al secondo turno Dan Evans. Vai su Facebook

