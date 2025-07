Momento difficile Kate Middleton messaggio diretto ai sudditi

Dopo un periodo di assenza, Kate Middleton riemerge con un messaggio forte e chiaro ai sudditi: la sua visita al Wellbeing Garden di Colchester Hospital sottolinea l'importanza della natura come cura complementare contro il cancro. Un gesto che testimonia il suo impegno nel promuovere il benessere e l'umanità , anche in momenti difficili, dimostrando che la forza dell'empatia può fare la differenza nella vita di molti.

Kate Middleton torna in pubblico dopo il forfait al Royal Ascot. La principessa del Galles e moglie di William è andata a far visita al Wellbeing Garden della RHS presso il Colchester Hospital. Chi si aspettava di vederla a Wimbledon, il torneo inglese di cui è patrona, l’ha vista invece a sorpresa in un altro tipo di impegno pubblico. Impegno il cui obiettivo era celebrare l’importanza della natura nel percorso di cure contro il cancro e le malattie. La stessa Kate ha dovuto fare i conti con un non meglio precisato tumore, scoperto dopo un intervento all’addome, Dopo mesi di cure, oggi la principessa sta bene. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton, da sempre amante della natura, ha trovato un profondo conforto nella bellezza del mondo naturale durante le sue difficoltà .

