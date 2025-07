Parla Chiellini | Vlahovic? Siamo concentrati sul presente

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Dusan Vlahoivc, accostato recentemente al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Parla Chiellini: “Vlahovic? Siamo concentrati sul presente”

In questa notizia si parla di: chiellini - parla - vlahovic - siamo

Mercato Juventus, parla Chiellini: «Confronto quotidiano con Tudor, costruiremo una squadra competitiva. In questo momento c’è una priorità » - Il mercato juventino si infiamma con le parole di Chiellini, che rassicura i tifosi sulla competitività della squadra.

?#Chiellini duro su Osimhen: "La verità è che tutti siamo concentrati". Su Vlahovic... Vai su X

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita del match con il Real Madrid Questa la sua risposta alla domanda su Victor Osimhen. Il giocatore di proprietà del Napoli, tra i vari club, è stato accostato anche ai bia Vai su Facebook

Parla Chiellini: “Vlahovic? Siamo concentrati sul presente”; Chiellini duro su Osimhen: La verità è che tutti siamo concentrati. Su Vlahovic...; Chiellini duro su Osimhen: La verità è che tutti siamo concentrati. Su Vlahovic....

Da Vlahovic a Osimhen, Chiellini entra in tackle: “Illazioni che fanno ridere” - Le dichiarazioni del dirigente dei bianconeri, prima della sfida contro il Real Madrid, valevole per gli ottavi del Mondiale per Club ... Come scrive calciomercato.it

Giorgio Chiellini a DAZN: 'Vlahovic è concentrato. Se passassimo oggi si aprirebbero orizzonti importanti nel torneo' - Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida tra Juventus e Real Madrid. Segnala ilbianconero.com