Palio di Siena 2025 rinviato a causa del temporale | la gara si terrà giovedì 3 luglio

Il Palio di Siena 2025, uno degli eventi più attesi dell’anno, è stato rinviato a causa di un temporale improvviso che ha colpito Piazza del Campo. La tradizione e l’emozione si sono spostate al 3 luglio, offrendo ancora una volta un’occasione unica di vivere questa storica corsa. Nonostante le sfide meteorologiche, l’attesa cresce: scopri come i cittadini e i tifosi si preparano per questa nuova data e cosa aspettarsi da questo affascinante evento.

È stato rinviato a causa delle condizioni meteo avverse il Palio di Siena 2025. Come lo scorso anno, la gara si terrà domani giovedì 3 luglio ed è stata rinviata a causa del temporale che ha colpito piazza del Campo intorno alle 15.

Il Palio di Siena, uno degli eventi più attesi e affascinanti del calendario toscano, si è visto costretto a sospendere la sua tradizionale corsa a causa di un imprevisto temporale.

Il Palio di Siena rinviato a domani a causa della pioggia: "Il tufo non percorribile" - Non accadeva da 155 anni: per la terza volta consecutiva il Palio di Siena viene rimandato.