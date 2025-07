Maltempo | caduta una pianta sulla strada per il Borgo di Gressa

Il maltempo si abbatte improvvisamente sul Casentino, provocando disagi e interventi di emergenza. A Bibbiena, 43 millimetri di pioggia in meno di mezz’ora hanno messo a dura prova infrastrutture e cittadini, mentre una pianta è caduta sulla strada per il Borgo di Gressa, bloccando il passaggio. La pronta risposta di protezione civile, operai comunali e vigili urbani ha evitato ulteriori conseguenze. La situazione rimane critica, ma la comunità si prepara a riprendersi.

Arezzo, 2 luglio 2025 – Intervento immediato della protezione civile, degli operai comunali e dei vigili urbani A Bibbiena sono caduti 43 millimetri di pioggia in poco meno di mezz'ora, come risulta dal pluviometro situato in località Coccaia. Questo però non è l'unico risvolto del maltempo improvviso che ha colpito il Casentino nel primo pomeriggio di oggi. La situazione è stata così violenta che, sulla strada del borgo di Gressa, è caduto un grosso albero che ha bloccato la carreggiata. Sono intervenuti sul posto Vigili urbani, operai comunali supportati dalla macchina della Protezione civile che, prontamente, hanno liberato la strada.

