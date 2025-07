‘Concerti’ di ultrasuoni per le microalghe per aumentare la produzione

Scopri come la ricerca italiana sta rivoluzionando la produzione di microalghe con ultrasuoni innovativi. Un team di scienziati di Roma Tor Vergata ha sviluppato un sistema all'avanguardia, il S-Pbr, che sfrutta onde sonore a bassa potenza per stimolare le alghe, aumentando la resa e promuovendo una crescita più sostenibile. Questa tecnologia promette di aprire nuove frontiere nel settore bioeconomico e ambientale, portando benefici concreti per il nostro futuro.

(Adnkronos) – Un team di ricercatori del dipartimento di Biologia dell'Università di Roma Tor Vergata ha sviluppato una tecnologia pionieristica per rendere più efficiente e sostenibile la produzione di microalghe. Attraverso l'uso controllato di ultrasuoni a bassa potenza, è stato messo a punto un nuovo sono-foto-bioreattore (S-Pbr) in grado di stimolare le cellule delle alghe, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: microalghe - ultrasuoni - produzione - concerti

'Concerti' di ultrasuoni per le microalghe per aumentare la produzione; Zamaro (Fvg): Al lavoro per migliorare performance e gradimento cittadini; Omicidio Mastrapasqua, Rezza condannato a 27 anni: uccise per cuffie da 14 euro.

'Concerti' di ultrasuoni per le microalghe per aumentare la produzione - Un team di ricercatori del dipartimento di Biologia dell'Università di Roma Tor Vergata ha sviluppato una tecnologia pionieristica per rendere più efficiente e sostenibile la produzione di microalghe. Secondo msn.com

Microalghe, mercato in crescita - Dal Mare - Ansa.it - Una crescita media annuale da qui al 2026 del mercato del 5,2%: è questa la previsione sul settore delle microalghe dalla ricerca della californiana StrategyR e diffusa da AlgaeFarm, evento in ... Da ansa.it