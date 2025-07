Un solo rasoio per tutto | viso corpo e dettagli ora con il 40% di sconto

Il Philips OneBlade 360 è il rasoio ideale per chi desidera praticità e versatilità, potendo utilizzarlo su viso, corpo e dettagli senza cambiare dispositivo. Ora, grazie a uno sconto del 40%, è disponibile su Amazon a soli 44,99 euro, con un risparmio di 30 euro rispetto al prezzo originale di 74,99 euro. Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile: il...

Il Philips OneBlade 360 si conferma un'opzione interessante per chi desidera un dispositivo versatile e innovativo per la cura personale. Attualmente disponibile su Amazon a 44,99 euro, offre uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino originale di 74,99 euro, garantendo un risparmio di 30 euro. Questa offerta rappresenta un'opportunità da cogliere per chi cerca un rasoio multifunzione di qualità. Aggiungilo subito al carrello Il rasoio che devi avere per la cura del tuo stile. Il modello QP463165 del Philips OneBlade 360 si distingue per la sua capacità di adattarsi perfettamente alle curve del viso e del corpo, grazie alla sua lama progettata per offrire il massimo comfort anche nelle aree più sensibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un solo rasoio per tutto: viso, corpo e dettagli, ora con il 40% di sconto

In questa notizia si parla di: rasoio - sconto - tutto - viso

Rasatura rapida e pelle liscia: Philips ti semplifica la vita con il rasoio elettrico al 36% di sconto - Scopri la comodità della rasatura con il rasoio elettrico Philips Serie 3000, ora in offerta su Amazon con un fantastico sconto del 36%.

Braun Rifinitore All-In-One Series 3, Rasoio Elettrico Barba E Capelli 8In1, Con Lama Ultra Affilata, 14 Lunghezze, 50 Minuti di Autonomia, Styling Facile e Veloce Per Viso E Capelli, AIO3545 Nero A soli 31,99€ invece di 54,99€ (-42%) https://www.ama Vai su Facebook

Rasatura perfetta e zero irritazioni con Philips OneBlade 360: ora in sconto del 40%; Gli 8 epilatori viso più efficaci consigliati per il 2025; 5 rasoi elettrici in sconto per il Black Friday.

Philips OneBlade 360 Face: -36% e nuovo minimo storico per il regolabarba/rasoio - Nuovo minimo storico per il Philips OneBlade 360 Face, regolabaraba e rasoio elettrico impermeabile e con lama 360. Lo riporta hdblog.it

Rasoio Philips, rifinitore barba ed impermeabile, solo 64,99 euro - Philips S5466/18 Serie 5000 è dotato di un rifinitore a scomparsa integrato che consente di definire con precisione basette e baffi, trasformandosi all’occorrenza in un pratico regolabarba. Segnala macitynet.it