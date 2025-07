Muore per un'overdose l'eroina spacciata da un dipendente della Città Metropolitana | tre arresti

Un tragico caso scuote la città: un uomo muore per overdose di eroina, spacciata da un dipendente della metropolitana. Utilizzando il telefono aziendale e il mezzo di servizio con lampeggiante, l'indagato si faceva beffe delle norme e della vita altrui. Arrestato con due complici, ora si indaga sulla sua responsabilità in questa drammatica vicenda. La lotta contro il traffico di droga nella nostra comunità entra nel vivo. Continua a leggere.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo spacciava eroina usando il telefono aziendale e muovendosi con il mezzo di servizio, con tanto di lampeggiante. È accusato di peculato, spaccio e omicidio per cessione di droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: eroina - muore - overdose - spacciata

“Non si muore più di eroina? Oggi siamo spostati sulla droga che ti porta allo stupro, ti fa comportare da bestia”: parla Antonello Venditti - Non lasciamoci ingannare dalle apparenze: dietro l’immagine può celarsi una realtà ben diversa e spesso disturbante.

Muore per un'overdose, l'eroina spacciata da un dipendente della Città Metropolitana: tre arresti; Camilla Sanvoisin, identificato il pusher che ha spacciato l’eroina killer. Perizia sui cellulari; Udine, overdose di eroina gialla: sedicenne trovata morta nei bagni della stazione.

Muore per un’overdose, l’eroina spacciata da un dipendente della Città Metropolitana: tre arresti - Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo spacciava eroina usando il telefono aziendale e muovendosi con il mezzo di servizio, con tanto di lampeggiante ... Secondo fanpage.it

Donna muore per overdose eroina - Notizie - Ansa.it - Il cadavere di una donna italiana di 39 anni è stato trovato questa mattina in un affittacamere alla Spezia, in via della Saponiera. Lo riporta ansa.it