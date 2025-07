Johnny Depp e Penelope Cruz colleghi e amici | eccoli insieme al museo di Madrid

Un incontro tra stelle e arte nel cuore di Madrid: Johnny Depp e Penelope Cruz, amici e colleghi, hanno condiviso un momento speciale davanti al celebre "Guernica" al Museo Reina Sofia. La loro visita non solo ha emozionato i fan, ma ha anche rafforzato il legame tra cinema e cultura. Resta con noi per scoprire altri incontri affascinanti tra star e capolavori!

«Grazie per essere stati con noi, Johnny Depp e Penelope Cruz. Alla prossima occasione!». Questo il commento comparso sul profilo Instagram ufficiale del museo Reina Sofia di Madrid, a corredo due foto che ritraggono appunto le due star in posa davanti alla celeberrima opera Guernica di Pablo Picasso. Johnny Depp e Penelope Cruz in posa al museo. Penelope Cruz, 51 anni, e Johnny Depp, 62, si trovano entrambi a Madrid (dove l'attrice vive con il marito Javier Bardem e i figli) per le riprese di Day Drinker, nuovo thriller diretto da Mark Webb. Tra un ciak e l'altro hanno evidentemente deciso di fare i turisti, e il museo principale della capitale spagnola ha voluto immortalare la scena scattando alcune foto in cui i due divi appaiono vestiti casual, Johnny con l'immancabile panama in testa, entrambi rivolti all'obiettivo abbracciati.