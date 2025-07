Giornalisti il nuovo tesserino elettronico divide la categoria | Più costi e danni all’ambiente

Il nuovo tesserino elettronico per i giornalisti sta scatenando un acceso dibattito tra la categoria. Sostituendo il tradizionale badge cartaceo con una card digitale da rinnovare annualmente, questa proposta, sostenuta dalla presidenza guidata da Carlo Bartoli, mira a conformarsi alla normativa europea. Tuttavia, divide opinioni e potrebbe avere implicazioni significative per professionisti e ambiente. La decisione finale si avrà durante la prossima seduta del Consiglio nazionale all'inizio di luglio, lasciando aperto il futuro della professione.

Una card elettronica da rinnovare ogni anno al posto dello storico tesserino professionale cartaceo. La proposta della presidenza dell’ Ordine dei giornalisti guidato da Carlo Bartoli, da poco rieletto per il secondo mandato, divide la categoria. La novità , che sarà messa al voto alla prossima seduta del Consiglio nazionale in programma dall’8 al 10 luglio, è stata giustificata con la necessità di adeguarsi alla normativa europea sui documenti di riconoscimento: “L’attuale tesserino cartaceo nel corso del 2026 non potrà essere più utilizzato come documento di riconoscimento. Il Regolamento Ue 2019-1157 relativo alle caratteristiche minime di sicurezza dei documenti di identità in ambito Ue prescrive infatti elementi di sicurezza minimali che i documenti cartacei, come i tesserini attuali, non possiedono”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it