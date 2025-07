Morti per il caldo a Genova e in Sardegna | le prime vittime dell’ondata di afa in Italia

Il caldo record sta facendo vittime in Italia, con Genova e la Sardegna colpite duramente. Tre persone, tra cui un anziano di 85 anni, hanno perso la vita a causa dell’ondata di afa estrema, portando il Paese in allerta rossa. Mentre le temperature continuano a salire, è fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per tutelare la propria salute e quella dei propri cari. La lotta contro il caldo non può aspettare, ecco cosa fare.

Tre morti tra Sardegna e Genova a causa del caldo estremo: un 75enne e un 60enne stroncati da malori in spiaggia, un 85enne deceduto in ospedale per disidratazione. L’Italia entra nell’allerta rossa per le ondate di calore, con ben 20 città a rischio nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

