Ieri sera negli ottavi di finale del Mondiale per Club, la Juventus ha perso per 1-0 contro il Real Madrid (rete di Gonzalo Garcia al 54?), disputando un buon incontro soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa la maggiore caratura degli spagnoli ha fatto la differenza. Riguardo l’incontro, l’opinionista e tifoso juventino, Francesco Oppini, ha . L'articolo Oppini punge l’Inter: “C’è chi esce dal Mondiale con dignità e c’è chi esce per 2-0 con una squadra enormemente.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Oppini sbeffeggia l’Inter: “Interismo, Cuadrado da tuffatore a valore aggiunto, Lukaku da dominatore a colui che. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Oppini: "Mondiale? La Juve era morta. Osimhen ti cambia tutto, non David" - Il noto tifoso bianconero Francesco Oppini ha parlato della delicata situazione che sta vivendo la sua Juventus eliminata anche al Mondiale per Club. Come scrive msn.com