La Juventus ha 10 giocatori che richiedono di essere sostituiti durante la perdita di Coppa del Mondo di Club al Real Madrid

La Juventus si trova al centro di un vortice di polemiche dopo la clamorosa rivelazione di Igor Tudor: dieci dei suoi giocatori hanno chiesto di essere sostituiti durante la partita contro il Real Madrid, a causa delle estreme condizioni climatiche di Miami. Un episodio che mette in discussione la resistenza e la tenuta mentale dei campioni bianconeri, sollevando interrogativi su come la squadra affronterà le sfide future in situazioni simili. La questione è destinata a fare discutere ancora a lungo.

2025-07-02 17:58:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore della Juventus Igor Tudor ha rivelato che dieci giocatori hanno chiesto di essere sostituiti durante la sconfitta della Coppa del Mondo del Club con il Real Madrid, a causa della schiacciante calore e umidità a Miami. La partita, che è stata giocata allo stadio hard rock, ha avuto luogo in condizioni estreme, con temperature che si impendono a 30 gradi e livelli di umidità che hanno colpito il 70%. Sebbene le squadre siano concesse un massimo di cinque sostituzioni in tempo regolare – e sei se la partita passa al tempo extra – Tudor potrebbe solo rendere i cinque consentiti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

