Meloni in visita ufficiale dal Papa | Bene impegno Vaticano per pace

Giorgia Meloni ha incontrato Papa Leone XIV in una visita ufficiale che sottolinea l’impegno del Vaticano per la pace. Un momento di grande importanza diplomatica, durante il quale le due autorità hanno condiviso riflessioni e gesti simbolici. Questo incontro rafforza i ponti tra realtà religiose e politiche, promuovendo un messaggio di unità e speranza. La visita si conclude con un dono significativo, simbolo di rispetto e collaborazione tra Stato e Chiesa.

Roma, 2 lug. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata oggi in visita ufficiale da Sua Santità Leone XIV. La premier Meloni – si legge in una nota di Palazzo Chigi – è stata ricevuta in udienza dal Santo Padre nella Biblioteca privata del Palazzo Apostolico. Al termine del colloquio, la presidente Meloni ha consegnato in dono al Papa una veduta seicentesca della Chiesa dei Santi Domenico e Sisto e dell’antico monastero domenicano che ospita l’Angelicum, la Pontificia Università ‘San Tommaso d’Aquino’ dove Leone XIV ha compiuto un tratto significativo della sua formazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

