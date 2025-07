Roma Femminile l’ex Spugna trova panchina | ufficiale l’approdo al Sassuolo

Il mondo del calcio femminile si arricchisce di una grande novità: Alessandro Spugna, protagonista con la Roma Femminile, approda al Sassuolo come nuovo allenatore. Dopo aver conquistato due Scudetti in quattro anni, il suo talento e la sua esperienza saranno determinanti per rilanciare il team neroverde. Un passo importante nella sua carriera e un segnale di crescita per il calcio femminile italiano. L’avventura inizia ora, e le aspettative sono alte.

Tramite un comunicato ufficiale, il Sassuolo Femminile ha annunciato l’ingaggio di Alessandro Spugna come nuovo allenatore. Dopo quattro anni trascorsi con la Roma Femminile, conditi da due Scudetti, il tecnico ha scelto i neroverdi per proseguire la sua carriera. Il comunicato del Sassuolo. Questo il comunicato del Sassuolo: “ L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra femminile a Mister Alessandro Spugna. Classe 1973, tecnico di grande esperienza, Mister Spugna ha guidato nelle ultime tre stagioni l’AS Roma, contribuendo alla conquista di due Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia oltre alle partecipazioni alla UEFA Women’s Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, l’ex Spugna trova panchina: ufficiale l’approdo al Sassuolo

In questa notizia si parla di: femminile - sassuolo - roma - spugna

Sassuolo Femminile trionfa 4-2 contro Sampdoria, Clelland decisiva - Il match tra Sassuolo e Sampdoria ha regalato emozioni e colpi di scena, con una netta vittoria per i padroni di casa, che si sono imposti con un punteggio di 4-2.

Sassuolo Femminile, cambio in panchina: colpo Alessandro Spugna dalla Roma! #calciomercato Vai su X

Le ultime sul futuro dell'ex tecnico della Roma Femminile Vai su Facebook

Una nuova avventura per l'ex Spugna: è il nuovo tecnico del Sassuolo Femminile; L'intervista di Spugna dopo Sassuolo-Roma; Femminile, Spugna pronto a ripartire dopo la Roma: c'è il Sassuolo.

Femminile, l’ex Roma Spugna riparte dal Sassuolo: ora è ufficiale – VIDEO - Dopo la separazione con le giallorosse, il tecnico piemontese riparte dalle ragazze neroverdi: a renderlo noto la stessa società emiliana ... Secondo msn.com

Una nuova avventura per l'ex Spugna: è il nuovo tecnico del Sassuolo Femminile - L'ex allenatore della Roma Femminile riparte dopo la conclusione del suo ciclo nella Capitale: dalla prossima stagione allenerà le neroverdi ... Segnala ilromanista.eu