Il mese di luglio è nel segno di Aperiwine Party

di immergersi in un'esperienza sensoriale unica, tra sapori autentici e melodie coinvolgenti, in un’atmosfera di convivialità e relax. Venerdì 4, 11 e 25 luglio 2025, la Tenuta di Frassineto apre le sue porte per un’estate all’insegna del buon gusto e della scoperta, dove ogni calice racconta una storia e ogni assaggio diventa un ricordo indimenticabile. I partecipanti potranno così scegliere di brindare alla bellezza delle sere estive, lasciandosi trasportar dalla magia dell’Aperiwine Party.

Arezzo, 2 luglio 2025 – Il mese di luglio alla Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca 14, in località Frassineto (Arezzo), è nel segno di “Aperiwine Party”. Venerdì 4, 11 e 25 luglio 2025, dalle ore 19.30 alle ore 23.30, è previsto l'apericena, con un ricco buffet di specialità locali e un calice dei migliori vini della Tenuta a scelta, da degustare accompagnati dalla musica dal vivo. I partecipanti potranno così scegliere eccellenze come Spumante Metodo Classico prodotto da uve chardonnay, Rancoli prodotto da uve vermentino, Rosé prodotto da uve syrah e Maestro della Chiana prodotto da uve cabernet franc e petit verdot, senza dimenticare tutti gli altri vini presenti nel wineshop. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il mese di luglio è nel segno di "Aperiwine Party"

