Giorgia Meloni in visita da Papa Leone XIV la prima ufficiale

Un passo storico si è compiuto oggi: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato per la prima volta Sua Santità Papa Leone XIV nella storica Biblioteca del Palazzo Apostolico. Un momento di grande significato, che sottolinea il rapporto tra politica e spiritualità. Al termine dell'incontro, Meloni ha omaggiato il Pontefice con una preziosa stampa seicentesca, simbolo di rispetto e dialogo. Un evento che promette di aprire nuove prospettive nelle relazioni istituzionali e religiose.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata oggi in visita, la prima ufficiale, da Sua Santità Papa Leone XIV. L’incontro si è svolto nella Biblioteca privata del Palazzo Apostolico. Al termine del colloquio, Meloni ha offerto in dono al Pontefice una stampa seicentesca raffigurante la Chiesa dei Santi Domenico e Sisto, insieme al . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Giorgia Meloni in visita da Papa Leone XIV, la prima ufficiale

