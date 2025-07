Export italiano lo scenario post-dazi secondo SevenData | i mercati su cui puntare

In un panorama globale segnato da tensioni commerciali e nuove normative, l'export italiano si dimostra resiliente ma sfidato. Il report “Focus Export” di SevenData evidenzia come, nonostante le sfide, il valore delle esportazioni nel 2024 abbia raggiunto i 624 miliardi di euro, confermando l’Italia come protagonista sui mercati internazionali. Scopriamo insieme quali settori e mercati rappresentano le opportunità più promettenti per il futuro.

Roma, luglio 2025 – In un contesto internazionale segnato da tensioni commerciali e incertezze normative, l’export italiano si conferma solido, ma sotto pressione. È quanto emerge dal report “Focus Export” curato da SevenData, società specializzata in dati e servizi per il business e la prevenzione del rischio di credito. Secondo lo studio, il valore dell’export nazionale nel 2024 ha raggiunto 624 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,3% rispetto al 2019. “Dalla ricerca condotta dal centro studi di SevenData emerge che le tendenze globali indicano una crescente regionalizzazione delle catene di fornitura”, spiega Fabrizio Vigo, fondatore e ceo della società . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Export italiano, lo scenario post-dazi secondo SevenData: i mercati su cui puntare

