Donna trovata morta in una strada di montagna nel fiorentino | indagini in corso

Un tragico episodio scuote la provincia di Firenze: una donna è stata trovata senza vita lungo una strada di montagna nei pressi del Monte Falterona. Il ritrovamento, avvenuto questa mattina, ha immediatamente acceso le indagini delle forze dell'ordine. Cosa si nasconde dietro questo macabro ritrovamento? Restate aggiornati per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Macabro ritrovamento nei pressi del Monte Falterona. Il corpo senza vita di una donna è stato scoperto questa mattina, mercoledì 2 luglio, lungo una strada sterrata che conduce al Monte Falterona, nel territorio di San Godenzo, in provincia di Firenze. Il cadavere giaceva in una pozza di sangue, con evidenti ferite sul corpo, in una zona isolata ai margini del tracciato. Allarme lanciato da un passante. A fare la tragica scoperta è stato un uomo che transitava nella zona, il quale ha notato il corpo disteso a terra e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontassieve e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

