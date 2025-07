Maturità strafalcioni da Oscar letteralmente | Marie Curie star di Hollywood Moro rapito dai boss e Hitler da Nobel Ci sarebbe da ridere ma…

una standing ovation per la loro comicità involontaria. Tra errori storici e fraintendimenti epici, il nostro esame di maturità si conferma come un vero e proprio spettacolo di talento… nel disastro! Preparatevi a scoprire le perle più esilaranti di quest’anno e a ridere di gusto delle ingenuità che solo la maturità può regalare.

La Maturità: quel rito di passaggio che, ogni anno, ci regala perle di “sapienza” rivisitata inaspettate, o forse è meglio dire, perle di un’ignoranza così abissale da far impallidire i libri di storia più fantasiosi (e finanche faziosi). E il 2025 non ha deluso, anzi, ha superato ogni aspettativa, consegnandoci un compendio di strafalcioni che meritano, se non uno dei diversi Oscar improvvidamente attribuiti in quest’annata dell’esame di Stato, almeno un posto d’onore nel pantheon delle assurdità che ogni anno aumentano di un capitolo l’antologia degli strafalcioni firmati dai maturandi di turno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it