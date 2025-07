Attaccare gli ospedali non è un errore ma una strategia | così si dichiara guerra alla vita Parliamone

al sicuro, un rifugio inviolabile. Quel giorno, quell’illusione è svanita, lasciando un vuoto che ci costringe a riflettere sul valore e sulla fragilità della vita umana di fronte alla brutalità del conflitto. È il momento di parlare di ciò che davvero conta e di non chiudere gli occhi davanti a questa realtà drammatica.

L’8 luglio 2024 non è caduto solo un missile: è crollata l’unica certezza che avevo, che almeno gli ospedali non si toccano. In pieno giorno, l’ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kyiv, il più grande dell’Ucraina, è stato colpito. Due operatori sanitari uccisi. Oltre 600 persone evacuate. Reparti sventrati. Ma ciò che è andato in frantumi è qualcosa di più profondo: la certezza che esistesse, anche nella guerra, un luogo dove la vita fosse protetta. Dove il dolore non veniva bombardato. Dove si poteva ancora respirare. L’indomani, il Secolo XIX titolava: “È come se avessero distrutto il Gaslini di Genova”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it