Max Verstappen, il campione che non si accontenta di meno, ha deciso di dettare le sue regole alla Red Bull per rimanere. Con pieni poteri nella scuderia, l’olandese punta a consolidare il suo dominio e a garantire vittorie sempre più epiche. Un rapporto di forza e ambizione che sta scuotendo le fondamenta della Formula 1 moderna, dimostrando che nel motorsport, solo i più determinati hanno il controllo. E questa storia è ancora tutta da scrivere.

Verstappen ricatta la Red Bull: ecco le sue condizioni per restare Avrà pieni poteri nella scuderia"> Il campione vuole sempre vincere e per farlo deve dettare le sue condizioni. Non si può sbagliare niente per dominare. Il rapporto tra Max Verstappen e la Red Bull è uno dei più solidi e vincenti della Formula 1 moderna. Insieme dal 2016, quando il pilota olandese fu promosso dal team satellite Toro Rosso, i due hanno costruito un legame basato su fiducia reciproca, ambizione e risultati. Già alla sua prima gara con la scuderia austriaca, Verstappen sorprese tutti vincendo il Gran Premio di Spagna, diventando il più giovane vincitore nella storia della categoria.