Runaway | la storia del sergente Ramasay

"Runaway", il thriller del 1985 diretto da Michael Crichton, ci trasporta in un mondo futuristico dove il sergente Ramsay e la sua affascinante compagna si affrontano contro Luther, un genio del crimine. Con Tom Selleck e Cynthia Rhodes, questa pellicola ci tiene col fiato sospeso tra robot fuori controllo e invenzioni pericolose. Preparatevi a scoprire un'epica battaglia tra tecnologia e umanità, dove l'ingegno di Luther minaccia di cambiare tutto.

RUNAWAY¬† Raimovie¬† ¬†ore¬† 23.05¬†Con Tom Selleck, Cynthia¬† Rhodes¬† e¬† Gene Simmons. Regia di¬† Michael¬† Crichton. Produzione¬† USA¬† 1985. Durata: 1 ora e 50¬† minuti LA TRAMA ¬†Il¬† sergente Ramsay¬† e¬† la sua bella¬† ¬†compagna¬† di¬† strada¬† debbono¬† combattere¬† contro Luther¬† un¬† genio¬† del crimine¬† che si¬† serve¬† di una banda¬† di¬† robot per compiere¬† una¬† serie di¬† efferati delitti.. E gli automi¬† non¬† ¬†sono¬† l'unica arma. Luther ha¬† inventato anche¬† un micromissile¬† telecomandato¬† che¬† uccide a¬† ¬†distanza. La lotta¬† √®¬† dura, ma¬† il¬† genio¬† sar√† annientato. PERCHE' VEDERLO ¬† perch√®¬† Michael Crichton, come¬† aveva¬† dimostrato¬† una¬† ¬†dozzina¬† d'anni¬† prima¬† con¬† "Il mondo¬† dei¬† robot" √® un romanziere- regista¬† che ha¬† tante belle idee e soprattutto sa¬† convertirle¬† adeguatamente¬† sullo schermo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - "Runaway": la storia del sergente Ramasay

In questa notizia si parla di: sergente - runaway - storia - ramasay

Stasera Giovedì 26 Giugno Rai Movie alle 21.10 "Runaway" In un futuro prossimo in cui i robot sono parte integrante della vita quotidiana, il sergente Jack Ramsay guida un’unità speciale della polizia incaricata di neutralizzare le macchine difettose, note com Vai su Facebook

Runaway: la storia del sergente Ramasay; Caccia al ladro, quando Alfred Hitchcock azzeccava proprio tutto | .it.

Sergente Rex: location, storia vera, trama, cast e trailer - Va in onda oggi in tv su Canale 5 il film ‚ÄėSergente Rex‚Äô di Gabriela Cowperthwaite. Segnala pinkblog.it

Sergente Rex: la storia vera che ha ispirato il film in onda su Canale 5 - TPI - The Post Internazionale - In molti non sanno che la pellicola è tratta da una storia vera che è poi diventata un film nel ... tpi.it scrive