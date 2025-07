Wesley Juve i bianconeri non sono indisturbati nella corsa al giocatore | anche quel club ha messo gli occhi sul brasiliano! Il costo eventuale dell’operazione

Il mercato dei trasferimenti si infiamma con Wesley Juve al centro dell’attenzione: il talentuoso terzino brasiliano del Flamengo, valutato 25 milioni di euro, sta attirando le attenzioni di più club italiani, tra cui Juventus e Roma. La corsa al giocatore si fa sempre più serrata, e il prossimo passo potrebbe cambiare gli equilibri in Serie A. Chi riuscirà a strapparlo all’altra squadra? Restate sintonizzati per tutte le ultime novità di calciomercato.

Wesley Juve: il terzino brasiliano viene valutato 25 milioni: i bianconeri ci sono, ma le ultimissime di calciomercato accreditano anche quella squadra. La Juventus non è l'unica squadra interessata a Wesley, terzino del Flamengo. Come riportato da Sky Sport, anche la Roma ha messo gli occhi sul giocatore brasiliano, che sta suscitando l'interesse di numerosi club. La dirigenza giallorossa ha avuto recentemente contatti con il Flamengo per sondare la fattibilità dell'affare e valutare le condizioni di un possibile trasferimento. Wesley, classe 2003, ha impressionato nelle ultime stagioni in Brasile e potrebbe essere il rinforzo ideale per la difesa di entrambe le squadre.

La Juve punta Wesley, il Flamengo fa il prezzo: la trattativa e i piani di Comolli sulle fasce - La Juventus lavora per portare Wesley dal Flamengo, ma il club brasiliano fa resistenza sul prezzo. Nel frattempo, Comolli studia i piani per le fasce, con i due club pronti a incontrarsi a Philadelphia durante il Mondiale.

