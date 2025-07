Lavoro Paolo Capone Leader UGL | Favorevoli a Protocollo quadro per tutelare i lavoratori dall’impatto delle emergenze climatiche

lavoro, la salute e il benessere dei dipendenti devono essere prioritari. Paolo Capone, leader UGL, sottolinea l'importanza di questo accordo come fondamentale strumento di protezione, garantendo un ambiente lavorativo più sicuro e resiliente di fronte alle sfide ambientali sempre più pressanti. In un contesto in cui i cambiamenti climatici impattano in modo crescente sulle attività quotidiane, questo protocollo rappresenta un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e sicuro per tutti.

“Abbiamo firmato con convinzione il Protocollo quadro siglato oggi, che rappresenta un passo importante per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti agli effetti sempre più frequenti e gravi delle emergenze climatiche. In un contesto in cui i cambiamenti climatici impattano in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: “Favorevoli a Protocollo quadro per tutelare i lavoratori dall’impatto delle emergenze climatiche”

In questa notizia si parla di: quadro - protocollo - lavoratori - emergenze

Oggi è previsto un incontro fra la ministra del Lavoro Marina Calderone, i sindacati e le imprese, per discutere la bozza del "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di la Vai su X

Oggi è previsto un incontro fra la ministra del Lavoro Marina Calderone, i sindacati e le imprese, per discutere la bozza del "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di la Vai su Facebook

Caldo, il protocollo per i lavoratori: dagli ammortizzatori alla prevenzione, cosa prevede; Turni, modifiche orari e nuove regole per il caldo: ecco il protocollo sul lavoro; Lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: “Favorevoli a Protocollo quadro per tutelare i lavoratori dall’impatto delle emergenze climatiche”.

Turni, modifiche orari e nuove regole per il caldo: ecco il protocollo sul lavoro - Accelera la messa a punto di un nuovo protocollo quadro per "l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche". Da msn.com

Emergenza caldo, in arrivo il protocollo nazionale per proteggere i lavoratori - Italia nella morsa del caldo: bollino rosso in 18 città e protocollo nazionale per tutelare i lavoratori dalle temperature estreme. Scrive blitzquotidiano.it