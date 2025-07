In manette il galoppino di Sánchez Ora il premier socialista è in bilico

Un turbine di scandali scuote la politica spagnola: Santos Cerdán, ex numero tre del Psoe, finisce in cella con accuse pesanti, mentre il premier socialista Sanchez naviga in acque agitate. I vescovi e i media richiedono chiarezza e responsabilità, sottolineando l’importanza di rispettare la democrazia. La crisi rischia di cambiare il volto dell’assetto politico iberico, lasciando il paese in bilico tra incertezza e rinnovamento. Continua a leggere.

Santos Cerdán, ex numero tre del Psoe, finisce in carcere con l’accusa di corruzione e associazione a delinquere. I vescovi: «Decida il popolo». E pure «El País» chiede le dimissioni: «La sinistra rispetti la democrazia». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - In manette il galoppino di Sánchez. Ora il premier socialista è in bilico

In questa notizia si parla di: manette - galoppino - sánchez - premier

In manette il galoppino di Sánchez. Ora il premier socialista è in bilico Cerdán, ex numero tre del Psoe, finisce in carcere con l’accusa di corruzione e associazione a delinquere I vescovi: «Decida il popolo». E pure «El País» chiede le dimissioni: «La sinistra ri Vai su X

In manette il galoppino di Sánchez. Ora il premier socialista è in bilico.