Contenuti inappropriati sul sito internet del comune di Latina | scatta il botta e risposta tra opposizione e maggioranza

Un episodio che ha scosso il Comune di Latina: un contenuto inappropriato sul sito ufficiale, che citava Joseph Goebbels, ha scatenato un acceso dibattito tra opposizione e maggioranza. La scoperta ha portato a un rapido intervento, con la rimozione del testo e chiarimenti ufficiali. Questo episodio mette in luce l’importanza di vigilare sulla tutela dei valori democratici. Continua a leggere per scoprire come si è svolto il botta e risposta.

La recente discussione sollevata in Consiglio comunale ha portato alla luce un contenuto inappropriato presente sul sito ufficiale del Comune di Latina, riferito a un testo che citava Joseph Goebbels, noto ministro della propaganda del Reich. Questo ha suscitato preoccupazione tra i consiglieri e ha spinto il Comune a fornire chiarimenti ufficiali. Il Testo Controverso e la Tempestiva Rimozione. Durante la seduta del 1° luglio 2025, il consigliere Damiano Coletta ha denunciato la presenza di un riferimento a Goebbels nel contesto di un articolo che descriveva " esponenti illustri della politica internazionale ".

