Uragano Wimbledon decolla il progetto | nella buona e nella cattiva sorte

avversario determinato, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Dopo un inizio difficile, è il momento di rilanciare la sfida e riscrivere il proprio destino sui campi di Wimbledon. La strada è ancora lunga, e i protagonisti sono pronti a risorgere più forti di prima.

Dopo questo primo turno, decisamente da incubo, è tempo di mettere mano a quel famoso progetto: nuovi scenari per l'amatissima coppia. Anche Stefanos Tsitsipas, come il collega e rivale Matteo Berrettini, ha raggiunto il suo breaking point. Entrambi hanno lasciato l'All England Club con l'amaro in bocca: il greco ha sventolato bandiera bianca per via di un infortunio, il secondo ha trascinato l'incontro al quinto set ma ha poi perso contro un avversario di cui, un tempo, avrebbe fatto un sol boccone in una manciata di game. Soprattutto sull'erba di Londra. Fuga da Wimbledon, decolla il progetto: nella buona e nella cattiva sorte