Inseguì e uccise il ladro investendolo con l’auto | rinvio a giudizio per Cinzia Dal Pino

Una vicenda drammatica che ha scosso Viareggio: Cinzia Dal Pino, rinviata a giudizio, rischia l’ergastolo per aver travolto e ucciso il ladro che aveva appena rubato la sua borsa. Una scelta impetuosa che solleva molte domande sulla giustizia e sui limiti dell’autodifesa. La sentenza rappresenta un punto di svolta in questa intricata vicenda, che continuerà a far discutere la comunità.

Viareggio, 2 luglio 2025 – Inseguì e uccise il ladro che gli aveva rubato la borsa e per questo potrebbe rischiare l’ergastolo. E’ stata rinviata a giudizio Cinzia Dal Pino, la 65enne di Viareggio che l’8 settembre scorso travolse con il proprio suv Nourdine Mezgui, il 47enne marocchino che poco prima aveva perpetrato un furto ai suoi danni. Una delle. immagini che hanno incastrato l’imprenditrice Cinzia Dal Pino La decisione è stata presa dal gup Simone Silvestri: sull’imprenditrice pendono accuse pesantissime come omicidio volontario pluriaggravato da crudeltà, futili motivi, ricorso a mezzo insidioso e minorata difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inseguì e uccise il ladro investendolo con l’auto: rinvio a giudizio per Cinzia Dal Pino

In questa notizia si parla di: uccise - ladro - giudizio - cinzia

Viareggio, investì e uccise il ladro che le aveva rubato la borsa: il 2 luglio l’udienza preliminare - Un episodio che ha scosso Viareggio: l'investimento fatale di Nourdine Mezgoui da parte di Cinzia Dal Pino, accusata di omicidio volontario.

(? Michela Proietti) Da oggi la neo signora Bezos potrebbe essere Sophia Lauren: perché l’abito indossato per diventare la moglie più fotografata del momento è firmato da Dolce & Gabbana e ispirato a Sophia Loren nel film «Un marito per Cinzia», comme Vai su Facebook

Inseguì e uccise il ladro investendolo con l’auto: rinvio a giudizio per Cinzia Dal Pino; Investì il ladro col suv, Cinzia Dal Pino andrà a processo: rischia l’ergastolo; Investì e uccise il ladro, a Lucca l'udienza preliminare.

Cinzia del Pino a processo per omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà: uccise col Suv il ladro della borsa - Rinvio a giudizio per l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà per Cinzia Dal Pino, la donna di Viareggio di 66 anni che nel settembre 2024 investì con il suo Suv un uomo marocchino di ... Scrive msn.com

Cinzia del Pino a processo per omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà: uccise col Suv l'uomo che le aveva rubato la borsa - L'imprenditrice balneare rischia l'ergastolo per la morte di Nourdine Mezgoui: il 52enne marocchino poco prima di essere investito con il suv a Viareggio aveva derubato la donna della borsa ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it