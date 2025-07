Roma Gasperini ne vuole due entro il 13 luglio | pressing su Wesley del Flamengo

La Roma si prepara a fare grandi mosse sul mercato: Gasperini vuole rinforzi decisi, puntando a due acquisti entro il 13 luglio. Dopo aver risolto in parte i problemi di Fair Play Finanziario con la cessione di Tammy Abraham, la società accelera per soddisfare le richieste dell’allenatore piemontese. L’obiettivo è delineare una rosa competitiva in vista dell’inizio della nuova stagione, e il pressing su Wesley del Flamengo potrebbe essere il primo passo verso questa ambiziosa strategia.

Risolta in parte la questione del Fair Play Finanziario grazie alla cessione di Tammy Abraham al Besiktas, la Roma ora guarda con decisione al mercato in entrata, per accontentare Gian Piero Gasperini e completare i primi tasselli della nuova rosa. Il tecnico piemontese, che tra pochi giorni avrà un incontro con Massara e Ranieri per definire le strategie, ha chiesto almeno due nuovi acquisti entro il 13 luglio, data fissata per l'inizio del ritiro a Trigoria. Wesley la priorità sulla fascia destra. Uno dei nomi cerchiati in rosso da Gasperini è Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo, già seguito durante la sua esperienza all'Atalanta.

