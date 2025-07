Meloni-Leone XIV cosa si è detto nel primo incontro ufficiale in Vaticano

Il primo incontro ufficiale tra Giorgia Meloni e Papa Leone XIV nel cuore del Vaticano ha segnato un momento di grande rilievo diplomatico. Questa conversazione, frutto di un dialogo costante e di incontri precedenti, mette in luce un’unità di intenti su temi cruciali come pace, diritti e futuro globale. La condivisione di visioni tra la leader italiana e il Pontefice promette di aprire nuove strade di collaborazione e dialogo.

Il primo incontro ufficiale in Vaticano tra Papa Leone XIV e Giorgia Meloni che si è tenuto questa mattina nel Palazzo Apostolico vaticano testimonia una comune visione su numerosi dossier e segue i numerosi contatti sull’asse Vaticano-Palazzo Chigi, come l’incontro alla Messa di inizio pontificato del 18 maggio, il Giubileo dei governanti del 21 giugno e la telefonata del 15 maggio sui negoziati di pace tra Russia e Ucraina da poter eventualmente tenere nella santa Sede. Non un giorno casuale la visita di oggi, dal momento che la premier è reduce dal Vertice Nato del 24 e 25 giugno all’Aia incentrato sul tema delle spese militari. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Meloni-Leone XIV, cosa si è detto nel primo incontro ufficiale in Vaticano

