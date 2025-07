Orsini ' serve investire e credere nell' energia nucleare'

Il presidente Orsini sottolinea con determinazione l'importanza di investire e credere nell'energia nucleare come soluzione per rilanciare la competitività delle imprese italiane. L'attuale costo dell'energia ostacola il nostro sviluppo, e solo attraverso una strategia unitaria del Parlamento potremo affrontare questa sfida cruciale. Potenziare le rinnovabili rimane fondamentale, ma è tempo di agire concretamente: l'Italia deve abbracciare questa nuova tecnologia, essenziale per il nostro futuro.

"Il costo dell'energia in Italia rende poco competitive le nostre imprese, anche per scelte fatte nel passato. Serve cominciare subito a potenziare gli investimenti e credere nell' energia nucleare. Serve che tutto il Parlamento sia unito per portare avanti questa nuova tecnologia, fondamentale per le nostre imprese. Ma occorre anche potenziare le rinnovabili, ci sono circa 150 GWh di richiesta di energia rinnovabile". Lo dichiara il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della presentazione del nuovo accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese. Parlando di export Orsini ha sottolineato come serva "accelerare tantissimo nel negoziato sul Mercosur. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orsini, 'serve investire e credere nell'energia nucleare'

