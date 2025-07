Maltrattamenti e stalking alla ex moglie il Riesame annulla la misura cautelare | 45enne scarcerato

Un colpo di scena nel caso di maltrattamenti e stalking: il Tribunale del Riesame di Napoli ha deciso di scarcerare C.D.L., un 45enne di Benevento, annullando l’ordinanza di custodia cautelare e applicando il braccialetto elettronico. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, lasciando aperti molti interrogativi sulla tutela delle vittime e sul ruolo della giustizia. Ma cosa si nasconde dietro questa sentenza?

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale del Riesame di Napoli, decima sezione, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C.D.L., 45enne  di Benevento, disponendone la scarcerazione con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo era stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, residente nel centro di Napoli. La vicenda era scattata a seguito di una denuncia presentata dalla donna, che aveva attivato la procedura prevista dal “Codice Rosso”. Il collegio giudicante ha accolto le argomentazioni giuridiche avanzate dall’avvocato Massimo Viscusi, difensore dell’indagato, disponendo così la revoca della misura restrittiva più grave. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltrattamenti e stalking alla ex moglie, il Riesame annulla la misura cautelare: 45enne scarcerato

In questa notizia si parla di: maltrattamenti - moglie - riesame - cautelare

Maltrattamenti all’ex moglie, assolto in via definitiva: "È un fatto culturale" - L'assoluzione definitiva di un uomo di origini bengalesi accusato di maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie, anche lei del Bangladesh, solleva interrogativi su tematiche culturali e sociali.

Maltrattamenti e stalking alla ex moglie, il Riesame annulla la misura cautelare: 45enne scarcerato; Arresto per maltrattamenti in famiglia: l'indagato si difende davanti al Gip; Maltrattamenti, “riappacificazione” da valutare per la revoca dell’allontanamento.

Condannato a tre anni un uomo di Gizzeria per maltrattamenti continui sulla moglie per oltre quarant’anni - Un uomo di 67 anni di Gizzeria condannato a tre anni dal giudice Maria Giulia Agosti del tribunale di Lamezia Terme per quarant’anni di maltrattamenti e minacce alla moglie, con risarcimento danni pre ... Riporta gaeta.it

Maltrattamenti e abusi sulla moglie, arrestato - Notizie - Ansa.it - Maltrattamenti e abusi sulla moglie, arrestato L'uomo bloccato all'aeroporto di Lamezia al rientro in Italia CATANZARO , 22 ottobre 2024, 13:02 ... Secondo ansa.it