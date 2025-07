Caldo estremo e cantieri bollenti Ledda Fillea Cgil Emilia Romagna | Anticipare l’orario di lavoro i cittadini capiranno

In un contesto di caldo estremo e cantieri infuocati, la Cgil Emilia Romagna avanza una proposta audace: anticipare l’orario di lavoro per alleviare i disagi e garantire sicurezza. Mentre le ordinanze antirumore e le scadenze del PNRR infiammano il dibattito, il confronto tra sindacati e Ministero del Lavoro si fa più intenso. La questione è complessa, ma la domanda rimane: i cittadini capiranno questa sfida?

Caldo estremo e lavoro, il protocollo del Ministero del Lavoro e le ordinanze sindacali anti-rumore. La denuncia della Cgil Emilia Romagna: “Anticipare l’apertura dei cantieri, i cittadini capiranno”. Ordinanze antirumore e scadenze del Pnrr sono due degli elementi al centro della discussione per i sindacati dell’Emilia Romagna e non solo, mentre a Roma è in corso un tavolo al Ministero del Lavoro per definire con le parti sociali il protocollo anti-caldo. – notizie.com “ Interrompere i lavori del Pnrr implica rallentare le consegne. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Caldo estremo e cantieri bollenti, Ledda (Fillea Cgil Emilia Romagna): “Anticipare l’orario di lavoro, i cittadini capiranno”

In questa notizia si parla di: lavoro - caldo - emilia - romagna

Caldo record, ordinanza in Lombardia: stop al lavoro all’aperto dalle 12.30 alle 16 - In Lombardia, il caldo record impone nuove regole: stop alle attività all’aperto dalle 12:30 alle 16, in vigore dal 2 luglio al 15 settembre.

Lavoro, caldo anomalo: ecco l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna Vai su X

Dalla Regione Emilia-Romagna arriva lo stop al lavoro, in condizioni di caldo estremo o anomalo in determinate fasce orarie, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica. Con un’ordinanza regionale, Vai su Facebook

Caldo estremo, in Emilia-Romagna stop al lavoro tra le 12.30 e le 16 nei settori a rischio; Caldo estremo: in Emilia-Romagna, tra le 12.30 e le 16, stop al lavoro per chi opera in condizioni di esposizione prolungata al sole; Ordinanza caldo, vietato lavorare al sole: anche la Lombardia vara la norma anti calore.

Ordinanza caldo, in Emilia Romagna stop al lavoro nelle ore più dure: le nuove regole - I settori coinvolti sono quelli agricolo, florovivaistico, dei cantieri e affini e della logistica ... msn.com scrive

Cia Romagna contro l’ordinanza anti caldo estremo: «Misure troppo rigide e penalizzanti per le imprese» - Il presidente Misirocchi: «Salute e produttività non sono in contrapposizione, queste direttive creano disagio anche ai lavoratori» ... Come scrive ravennaedintorni.it