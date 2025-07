Max Mara fa dietrofront su investimento da 100 milioni

Max Mara fa marcia indietro e annulla un investimento da 100 milioni destinato al nuovo polo logistico a Reggio Emilia. Una decisione definitiva, presa per tutelare gli interessi del gruppo in un contesto di incertezza e tensione crescente nel settore. Questa scelta rivoluziona le prospettive future dell’azienda e apre new sfide per il comparto moda. Resta da capire come reagiranno gli stakeholder e quali nuove strategie emergeranno da questa svolta inattesa.

È una decisione “irrevocabile” quella presa dal gruppo Max Mara. La casa di moda ha infatti deciso di revocare il finanziamento da 100 milioni per la realizzazione di un polo logistico della moda a Reggio Emilia. Si tratta di una brutta notizia, per quanto il gruppo abbia voluto tutelarsi. Max Mara, addio a investimento da 100 milioni per il Polo della Moda. Le motivazioni dietro questa scelta sarebbero dovute ad un clima divisivo da parte dell’amministrazione comunale di Reggio Emilia. Il punto di rottura è arrivato durante l’ultimo consiglio comunale, il 23 giugno: il dibattito si è concentrato non tanto sulle promesse urbanistiche ed economiche del progetto, ma sugli equilibri industriali interni al gruppo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Max Mara fa dietrofront su investimento da 100 milioni

