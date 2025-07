Barzaghi | Lautaro-Calhanoglu due soluzioni Mossa saggia di Chivu!

L’eliminazione del Mondiale per Club ha lasciato l’Inter in una fase di riflessione e rinnovamento, con Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu protagonisti di contrastanti momenti. Matteo Barzaghi analizza le possibili strategie e mette in evidenza le mosse sagge di Cristian Chivu per risollevare i nerazzurri. In un contesto di sfide e opportunità, il futuro dell’Inter si costruisce anche su scelte ponderate e innovative, e la strada verso la riqualificazione è ancora tutta da scrivere.

La fine del Mondiale per Club segna una profonda spaccatura nell'Inter, con un contrasto che vede protagonisti Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Il giornalista Matteo Barzaghi fa luce sul momento nerazzurro, spiegando quelle che possono essere le soluzioni ed evidenziando le mosse di Cristian Chivu. SEGNO – Matteo Barzaghi, intervenuto nello studio di Sky Sport, fa il punto sulla situazione in cui si trova l'Inter dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club: « Tutto quello che è accaduto dopo la partita col Fluminense ha lasciato il segno nello spogliatoio dell'Inter. E prima di separarsi era fondamentale che tutta la squadra si sedesse in una sala riunioni per guardarsi negli occhi e andare a chiarire alcuni punti che erano sul tavolo ».

