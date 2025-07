Cucinotta in ‘Malena e il tango’ | Porto in scena una donna speciale

Una serata imperdibile in cui l’arte, la musica e il cinema si incontrano per raccontare una storia di passione e cuore. Maria Grazia Cucinotta porta sul palco un personaggio indimenticabile, Malena, in un'emozionante interpretazione che tra note di tango e poesia svelerà l’anima di un genere senza tempo. Preparatevi a vivere un’esperienza unica: il viaggio nel cuore di ‘Malena e il tango’ sta per iniziare.

Macerata, 2 luglio 2025 – Debutterà domani sera (3 luglio, ore 21.30) in prima nazionale, al Morrofestival di Morrovalle, lo spettacolo ‘Malena e il tango’ con Maria Grazia Cucinotta, Gianvito Pulzone, Oscar Bellomo, Claudia Pompili e regia di Francesco Branchetti. In piazza Vittorio Emanuele inizierà un viaggio nell’anima di un genere musicale e poetico dove la protagonista, Malena, ispirata dall’omonimo brano ‘Malena canta il tango’, incontrerà brani iconici come ‘Oblivion’, ‘Volver’ e ‘Vuelvo al sur’, per un tango inteso non solo come danza, ma come poesia che prende forma. "È sempre una grande emozione la prima nazionale – ha affermato il regista Branchetti – non sono mai stato a Morrovalle ma nelle Marche ho portato tutti i miei spettacoli in vent’anni e più di teatro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cucinotta in ‘Malena e il tango’: “Porto in scena una donna speciale”

