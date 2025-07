Competitività destinati al Lazio 14 miliardi dell’Accordo Confindustria-Intesa Sanpaolo

Un nuovo passo avanti per il Lazio: 14 miliardi di euro dedicati alle imprese locali grazie all’accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo. Un piano quadriennale per potenziare la competitività, puntando su robotica, intelligenza artificiale e digitalizzazione, con un focus speciale su formazione e occupazione giovanile. È il momento di trasformare le sfide in opportunità e scrivere un futuro più innovativo e sostenibile per la regione.

Un accordo quadriennale per rilanciare le imprese laziali attraverso investimenti in robotica, intelligenza artificiale e digitalizzazione, con un occhio di riguardo alla formazione e all'occupazione giovanile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Competitività, destinati al Lazio 14 miliardi dell’Accordo Confindustria-Intesa Sanpaolo

In questa notizia si parla di: accordo - competitività - destinati - lazio

Competitività, destinati al Lazio 14 miliardi dell’Accordo Confindustria-Intesa Sanpaolo; Confcommercio Lazio e Intesa Sanpaolo: siglato un nuovo accordo; Intesa Sanpaolo e Confcommercio Lazio: accordo da 310 milioni per favorire la competitività delle imprese.