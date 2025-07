Bimbi sfrattati dal centro estivo | nella scuola si girano le riprese de I Cesaroni

In un quartiere di Roma come la Garbatella, le famiglie si trovano a dover affrontare un imprevisto che sconvolge le loro estate: il centro estivo nella scuola "Coccinella" è stato annullato all’ultimo minuto a causa delle riprese de "I Cesaroni". Decine di bambini, già iscritti e pieni di entusiasmo, dovranno essere trasferiti in altre strutture con pochissimo preavviso. La comunicazione, arrivata solo 10 giorni prima, ha suscitato reazioni di sorpresa e delusione tra i genitori.

Centro estivo annullato causa. riprese cinematografiche. Decine di famiglie del quartiere romano della Garbatella saranno costrette a mandare i propri figli in un’altra struttura per il centro estivo dopo che la scuola «Coccinella», in piazza Damiano Sauli 1, verrà trasformata nel set de I Cesaroni. La comunicazione è arrivata appena 10 giorni prima dell’effettivo spostamento delle attività ricreative. Alcuni genitori hanno già fatto presente il proprio malcontento. Da suola Coccinella a Liceo Ugo Foscolo. La scuola dell’infanzia «Coccinella» era uno dei 22 spazi selezionati dal municipio VIII di Roma per svolgere le attività estive dedicate ai bambini. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: centro - estivo - scuola - riprese

A Roma il centro estivo che fa fiorire la fantasia dei bambini - Al Chiostro del Bramante di Roma, il Chiostro Summer Art accende la fantasia dei bambini dai 4 agli 11 anni.

I Cesaroni "sfrattano" i bambini del centro estivo: scuola occupata dalle riprese, genitori furiosi https://ift.tt/WAViTLX Vai su X

Questa mattina ha avuto inizio il Centro Estivo Sportivo. Presso la palestra della Scuola Media “Bagno” è stata avviata questa iniziativa, afferente i servizi sociali. L’iniziativa è rivolta ai minori di età compresa tra i 6 ed i 17 anni. Le attività si svolgeranno nei me Vai su Facebook

I Cesaroni sfrattano i bambini del centro estivo: scuola occupata dalle riprese, genitori furiosi; Bimbi sfrattati dal centro estivo: nella scuola si girano le riprese de «I Cesaroni»; “I Cesaroni” girato in una scuola, centro estivo spostato in un altro edificio 10 giorni prima del ciak: genitori infuriati.

I Cesaroni "cacciano" i bimbi dal centro estivo e occupano la scuola per le riprese. I genitori: «Siamo furiosi» - Già a marzo c'erano state delle proteste a causa ... Riporta msn.com

“I Cesaroni” girato in una scuola, centro estivo spostato in un altro edificio 10 giorni prima del ciak: genitori infuriati - Com’è noto, sta per tornare la popolarissima fiction “I Cesaroni“, che nei primi anni Duemila ha tenuto incollati al televisore milioni di italiani. Secondo tecnicadellascuola.it