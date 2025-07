Rai di tutto di più anche nel potenziamento degli organici | regolarizzati altri 127 giornalisti

La Rai si distingue in un panorama mediatico in rapido mutamento, dove le sfide sono molteplici. Con il potenziamento degli organici e l'inserimento di nuovi giornalisti, l’azienda prova a mantenere il passo, pur tra criticità come le condizioni di Radio Radicale e La7. In un settore dove l’informazione è sempre più cruciale, emerge il bisogno di un riconoscimento reale per i professionisti del settore. La domanda è: riuscirà la Rai a trovare un equilibrio sostenibile?

Nel mondo della comunicazione le note di Stampa romana sono un bollettino ai naviganti tanto emblematico quanto allarmante: l’ultimo riguarda Radio Radicale, con l’organico ridotto all’osso, ma ancora prima La7, sempre di più la tv dell’informazione di tg e programmi, “fa record di ascolti e utili, ma per i giornalisti – con le retribuzioni più basse nel loro settore -non c’è alcun riconoscimento”, denuncia il Cdr. In questo panorama, la Rai registra un’incoraggiante inversione di tendenza. I dati forniti da viale Mazzini parlano chiaro. L’ipotesi di accordi siglati tra Rai- Usigrai e Rai- UniRai – che prevedono entro 2027, previa selezione, l’assunzione di 127 giornalisti professionisti, ora diversamente contrattualizzati, “è la dimostrazione del concreto impegno aziendale volto a valorizzare il lavoro delle risorse interne e di una attenzione ai lavoratori precari, insieme a quella rivolta alle Redazioni giornalistiche, per colmarne i vuoti d’organico e continuare a garantire la migliore qualità dell’informazione sia nazionale che sul territorio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rai, di tutto di più, anche nel potenziamento degli organici: regolarizzati altri 127 giornalisti

In questa notizia si parla di: tutto - potenziamento - organici - regolarizzati

Rai, di tutto di più, anche nel potenziamento degli organici: regolarizzati altri 127 giornalisti.

Difesa italiana, tutte le carenze negli organici: servono 9mila militari nella Marina e 50 mila nell’Esercito - MSN - tutte le carenze negli organici: servono 9mila militari nella Marina e 50 mila ... Segnala msn.com