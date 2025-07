Stefano Martino stop niente Affari Tuoi | è finita I Ecco chi prende il suo posto

La rivoluzione nei palinsesti Rai per il biennio 2025-26 sta scuotendo i vertici e sorprendendo gli appassionati. Dopo anni di successi, alcuni volti storici come Alessandro Cattelan scompaiono dai radar, segnando un nuovo corso. Tra conferme e colpi di scena, il pubblico si chiede: chi prenderà il testimone dei programmi più amati? Scopriamo insieme le novità e le sorprese di questa rivoluzione televisiva.

Rivoluzione Rai: conferme e sorprese nei palinsesti 2025-26, il nuovo palinsesto lascia fuori molti volti noti Alessandro Cattelan esce di scena dai palinsesti Rai per la stagione 2025-26. Dopo quattro anni di progetti ambiziosi e un iniziale entusiasmo per la sua figura come volto giovane della rete, il conduttore non figura in alcuna fascia oraria: né day time, né prime time, né seconda serata. Nemmeno su RaiPlay, dove aveva portato avanti il format Hot Ones Italia, è prevista la sua presenza nella seconda stagione in arrivo a gennaio 2026: conduttore, regia e autori sono ancora “da definire”, segno di un distacco netto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it