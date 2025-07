Sport e solidarietà | ecco il Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025 voluto da Vieri

Pronti a vivere un’estate all’insegna dello sport e della solidarietà? La Bilbao Bobo Summer Cup Padel Tour 2025, voluta da Vieri, torna sulle spiagge italiane con tre giorni di emozioni e divertimento. Un evento imperdibile che coinvolgerà appassionati, amatori qualificati e ex calciatori, offrendo un'occasione unica di unire passione, competizione e solidarietà lungo tutta la penisola. Non mancate all’appuntamento, perché il padel si trasforma in un gesto di cuore.

