ascolti tv 2 luglio 2025

Scopri come le principali reti italiane hanno conquistato il pubblico nella prima serata del 2 luglio 2025. Dai numeri di ascolto alle performance delle trasmissioni più seguite, analizziamo insieme i dati Auditel che svelano le tendenze televisive di questa calda serata estiva. Pronto a scoprire chi ha vinto la sfida dello share? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di mercoledì 2 luglio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time.

Ascolti TV prima serata – Mercoledì 2 Luglio 2025

Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Mercoledì 2 luglio:

Canale Programma Spettatori Share Rai 1 L'amore a domicilio Rai 2 Delitti in Paradiso Rai 3 Chi l'ha visto? Rete 4 ZONA BIANCA Canale 5 L'ISOLA DEI FAMOSI Italia 1 CASH OUT – I MAGHI DEL FURTO LA7 Febbre da cavallo TV8 L'ultimo dei Mohicani NOVE Like A Star

Analisi della serata.