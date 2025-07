Da Steven Soderbergh a Richard Linklater e Jim Jarmusch | i grandi autori di Lucky Red per la fine del 2025

Da Steven Soderbergh a Richard Linklater e Jim Jarmusch, la seconda metà del 2025 di Lucky Red si conferma un viaggio tra le firme più autorevoli del cinema contemporaneo. Un listino che unisce il ritorno in sala di capolavori come Velluto Blu di David Lynch in 4K con nuovi titoli di grandi registi, tutto per celebrare l’essenza dell’autorialità. Preparatevi a vivere un’esperienza cinematografica unica, dove ogni film racconta una storia autentica e distintiva.

Un listino di grandi titoli e grandi autori per Lucky Red, che oltre ai nuovi lavori di grandi registi del cinema, riporta in sala anche Velluto Blu di David Lynch in 4k. Un elemento ha sempre contraddistinto la linea editoriale di Lucky Red: l'autorialità, la firma dei film presentati, riconducibile spesso a grandi autori del cinema contemporaneo. Non fa eccezione la seconda metà del 2025, che spazia dall'horror d'autore di Steven Soderbergh a Panahi, Besson, Linklater, Jarmusch, Park Chan-wook. Insomma cinema per tutti i gusti, ma di elevata qualità artistica, per soddisfare i palati più esigenti degli spettatori.

