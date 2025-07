Persone bloccate negli ascensori | Firenze nuovo black out il lavoro di Enel per il ripristino

Firenze si trova ancora una volta nel buio a causa di un blackout che ha colpito alcune zone della città, riaccendendo le preoccupazioni di cittadini e operatori. Il guasto, causato da un doppio danneggiamento lungo la dorsale elettrica "Minzoni", ha anche coinvolto persone rimaste bloccate negli ascensori, creando situazioni di emergenza. Enel è al lavoro per ripristinare il servizio e garantire la sicurezza di tutti.

Firenze, 2 luglio 2025 – Un nuovo blackout della corrente elettrica ha interessato nel pomeriggio di mercoledì alcune zone di Firenze, dopo che nella giornata del 1 luglio si erano registrati analoghi disagi a causa del caldo. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel, spiega che il disservizio si è verificato a causa di un doppio danneggiamento lungo un tratto della dorsale elettrica "Minzoni", che alimenta l'area della città compresa tra via Giacomini, piazza Savonarola e dintorni, con le utenze che sono rimaste prive di elettricità. Le squadre operative di E-Distribuzione, si spiega in una nota, coadiuvate dal Centro operativo, che ha ripristinato il servizio con manovre in telecomando per una parte della clientela collocata in porzioni di rete cosiddette controalimentabili da linee di riserva, sono intervenute per eseguire operazioni di modifica dell'assetto del sistema elettrico ed effettuare l'individuazione dei punti precisi per il successivo ripristino dei tronchi di rete danneggiati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Persone bloccate negli ascensori: Firenze, nuovo black out, il lavoro di Enel per il ripristino

