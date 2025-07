Crosetto | ‘piloti di F-35 di varie nazioni saranno addestrati in Sicilia’

In un'epoca di collaborazioni internazionali senza precedenti, la Sicilia si prepara a diventare il cuore dell'addestramento dei futuri piloti di F-35. Crosetto annuncia con entusiasmo la creazione di una scuola unica al mondo, dove 8.216 aviatori provenienti da vari Paesi condivideranno competenze, esperienze e tecnologie all’avanguardia. Un progetto che promette di rafforzare l’unione tra nazioni e di elevare gli standard dell’addestramento militare.

''una scuola in cui vengono formati piloti da diverse nazioni, in cui le esperienze di diversi piloti e addestratori si fondono'', ha detto Crosetto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crosetto: ‘piloti di F-35 di varie nazioni saranno addestrati in Sicilia’

