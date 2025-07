Casal Lumbroso | vasto incendio chiusa via Aurelia

Un vasto incendio a Casal Lumbroso, vicino a Roma, ha scatenato un'emergenza senza precedenti, con fiamme che si sono propagate rapidamente e hanno portato alla chiusura temporanea di via Aurelia. Le operazioni di spegnimento coinvolgono numerose squadre della Protezione Civile, al lavoro per domare il rogo e garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione rimane critica, e gli aggiornamenti sono fondamentali per comprendere l’evoluzione di questa crisi.

Un vasto incendio è scoppiato nella zona di Casal Lumbroso, nei pressi della Capitale, causando gravi disagi e mobilitando un imponente dispiegamento di forze sul territorio. Le fiamme, alimentate probabilmente dal vento e dalle alte temperature, si sono rapidamente estese, rendendo necessaria un'azione coordinata su più fronti. Sul posto sono attualmente impegnate diverse squadre della Protezione Civile, intervenute con pick-up e botti, affiancate dai Vigili del Fuoco che operano con due autobotti. A supporto delle attività di monitoraggio e coordinamento, sono attivi anche i nuclei specializzati SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e TAS (Topografia Applicata al Soccorso) che stanno utilizzando droni per sorvolare l'area interessata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Casal Lumbroso: vasto incendio, chiusa via Aurelia

In questa notizia si parla di: casal - lumbroso - vasto - incendio

Vasto incendio a Casal Lumbroso: chiusa via Aurelia, in azione elicotteri e droni; Gravi incendi a Roma, Aurelia chiusa al traffico: vasto rogo a Casal Lumbroso, fiamme e fumo sulla città ; Gravi incendi a Roma, Aurelia chiusa al traffico: vasto rogo a Casal Lumbroso, fiamme e fumo sulla città .

Vasto incendio a Casal Lumbroso: chiusa via Aurelia, in azione elicotteri e droni - Un vasto incendio è scoppiato nella zona di Casal Lumbroso, nei pressi della Capitale, causando gravi disagi e mobilitando un imponente ... Si legge su iltempo.it

Vasto incendio sterpaglie a Roma, chiuso un tratto di strada - Un vasto incendio di bosco e sterpaglie è divampato in via del Casale Lumbroso a Roma. Secondo msn.com