Francia l’aria condizionata manda in fumo la sinistra La proposta di Marine Le Pen mette al tappeto i green

lavorare su soluzioni di raffrescamento sostenibile e accessibile per tutti i francesi. Tuttavia, questa proposta ha scatenato un putiferio tra i partiti di sinistra, che la accusano di populismo e superficialità. In un clima torrido come quello attuale, il dibattito sul clima si trasforma anche in uno scontro ideologico senza esclusione di colpi. La questione del condizionatore diventa così simbolo di una lotta politica più ampia e accesa che mai.

L'aria condizionata fa litigare, è noto. Non solo tra colleghi in ufficio, pronti a incrociare le spade per un grado in più o i meno di refrigerio. In Francia, dove il caldo killer non risparmia nessuno, è diventato un vero e proprio casus belli. I condizionatori, da qualche giorno, fanno litigare partiti e leader politici. Tutto è cominciato quando Marine Le Pen, con l'approssimarsi della canicule, ha promesso pubblicamente un grande piano per l'aria condizionata. "Lo lancerò già dal nostro arrivo al potere", ha detto la leader del Rassemblement national. Apriti cielo: sinistra ecologista e progressisti green sono partiti all'attacco, seppur fiaccati dalle temperature torride.

