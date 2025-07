Pensione 2025 | Isopensione in pensione dai 60 anni fino a 7 anni prima ma il settore pubblico?

Se lavori nel settore pubblico e sogni di andare in pensione prima dei canonici requisiti, l’isopensione potrebbe essere la soluzione che fa per te. Questa misura consente di uscire fino a 7 anni prima, offrendo una via di uscita più flessibile e vantaggiosa. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato testimonianze di chi ha già usufruito di questa opportunità, come Angelo P., che ha deciso di approfittarne dal 1° ottobre 2024, con anticipo di circa tre anni.

Nei giorni scorsi abbiamo ricordato una possibilità di pensione anticipata per poter accedere alla quiescenza fino a 7 anni prima di aver raggiunto i requisiti richiesti dalla pensione di vecchiaia. Tra i tanti che hanato positivamente, rilasciando anche testimonianze sull'utilizzo della misura, come Angelo P. che scrive: "Buongiorno, dal 1° Ottobre 2024 sono in isopensione, con poco più di 3 anni di anticipo sull'uscita per "vecchiaia". È un'opportunità che va colta senza tentennamenti. È l'unico punto positivo della peggiorativa riforma Fornero ", Vi é anche chi ha fatto emergere un aspetto effettivamente di rilievo, ossia che la misura é solo a vantaggio dei lavoratori del settore privato.

