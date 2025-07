Omicidio Mastrapasqua Rezza condannato a 27 anni | uccise per cuffie da 14 euro

Un tragico episodio scuote Milano: Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per aver ucciso Manuel Mastrapasqua, un gesto scaturito da una cuffia dal valore di soli 14 euro. La sentenza evidenzia le circostanze aggravanti di minorata difesa e motivi futili, lasciando aperti interrogativi sulla fragilità umana e sulla brutalità delle azioni impulsive. Un caso che ci invita a riflettere sulla fragile linea tra ordinaria quotidianità e tragedia.

(Adnkronos) – La corte d’Assise di Milano, presieduta dalla giudice Antonella Bertoja, ha condannato a 27 anni Daniele Rezza per aver ucciso e rapinato Manuel Mastrapasqua la notte dell’11 ottobre scorso a Rozzano. La corte ha riconosciuto le aggravanti della minorata difesa e dei futili motivi, mentre ha fatto decadere quella del nesso teleologico tra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: mastrapasqua - rezza - condannato - anni

Daniele Rezza, che ha ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano: “Dopo la coltellata sono scappato senza neanche voltarmi” - Un tragico episodio scuote Rozzano: Manuel Mastrapasqua perde la vita nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2024, a causa di un semplice scambio di cuffie wireless.

La procura di Milano ha chiesto di condannare Daniele Rezza a vent'anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato e ucciso in strada a Rozzano lo scorso 11 ottobre per un paio di cuffie wireless da pochi euro. #ANSA Vai su Facebook

#Milano Ucciso per un paio di cuffiette. La procura ha chiesto una condanna a 20 anni per Daniele Rezza, accusato dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, 31anni, accoltellato in strada a Rozzano per un paio di cuffiette da pochi euro. Vai su X

Omicidio Mastrapasqua, il pm chiede 20 anni per Rezza: in aula l'ultimo audio di Manuel; Omicidio Mastrapasqua, Rezza condannato a 27 anni: uccise per cuffie da 14 euro; Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano per le cuffiette, Daniele Rezza condannato a 27 anni.

Ucciso per le cuffiette, Daniele Rezza condannato a 27 anni - Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata in strada a Rozzano lo scorso ottobre per un paio di cuffie wireless da pochi euro ... Scrive ansa.it

Manuel Mastropasqua, Daniele Rezza condannato a 27 anni: ha ucciso per due cuffie da 15 euro il 31enne a Rozzano - Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata in strada a Rozzano lo scorso ottobre per un paio di cuffie ... Secondo msn.com